Windows 10'a Yeni GPU Seçeneği

Microsoft, Windows 10'un yeni ön izleme yapısına, laptop'larda pil tasarrufu sağlayabilecek bir seçenek ekledi!

Windows 10'a Yeni GPU Seçeneği

Yeni yayınlanan Windows 10 ön izleme yapısı, GPU alanında ve Takvim uygulamasında bazı değişikliklerle geldi.

Yapı 19564, grafik kartlarıyla ilgili yeni birkaç seçenek sunuyor. Bunlardan biri, birden fazla GPU'ya sahip sistemlerde belirli bir uygulamanın hangi GPU'ları kullanabileceğini seçmenize izin veriyor. Uygulamaları, sunulan listeden seçebileceğiniz gibi dilerseniz arama da yapabiliyorsunuz.

Yeni işlevi, özellikle dahili ve ayrı ekran yongalarına sahip olan laptop kullanıcılarının işine yarayabilir. Bu durumda belirli uygulamalar için hangi ekran yongasının kullanılacağını seçmek, pil tasarrufu ile performans arasında tercih yapmanızı kolaylaştırabilir.

Yeni grafik ayarları, Ayarlar > Sistem > Ekran > Grafik altında bulunuyor.

Takvim'deki Geliştirmeler

Windows 10'un en son ön izleme sürümü, elden geçirilmiş Takvim uygulamasıyla geliyor. Değişiklikler arasında 30 yeni tema, daha kolay etkinlik oluşturabilme ve ay görünümündeki ajanda bölmesi var. Bunların yanı sıra uygulamanın hesap gezinti bölmesi, artık küçültülmüş olarak görüntüleniyor ve böylece takvim hesaplarınız, üzerine tıklayabileceğiniz simgeler halini alıyor.

Yapıdaki değişikliklerin ayrıntılarına Microsoft'un blog paylaşımından ulaşabilirsiniz.

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