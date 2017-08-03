Windows 10 Yükseliyor, Edge Yine Bildiğiniz Gibi!
Her ne kadar Windows 10'un kullanım oranları yükselse de, birlikte gelen Microsoft Edge web tarayıcısı yerinde saymaya devam ediyor! İşte rakamlar...
NetMarketShare, en son yayınladığı işletim sistemi ve tarayıcı piyasası araştırma sonuçları ile şaşırtmadı. Windows 10, masaüstü bilgisayar piyasasında büyümeye devam ederken, Google Chrome tarayıcı piyasasındaki liderliğini korumaya devam ediyor. Geçen ayın araştırma sonuçlarından uzak olmayan yeni veriler, Microsoft Edge'in büyümekte yine başarısız olduğunu gösteriyor.
Windows 10 neredeyse %1 büyüyerek %27.63'e ulaştı. Bundan tam bir yıl once, Windows 7 ve Windows 8.1'in Windows 10'a ücretsiz geçişi durmuştu ve o zaman Windows 10'un piyasa payı %22'lerdeydi.
Tarayıcı piyasasında ise, Microsoft Edge bulunduğu posizyonu korumakta zorlanırken Chrome'un açık ara liderliği devam ediyor. Edge'in %5.65 piyasa payı aynı seviyelerde dolaşırken Chrome tırmanarak %59.57'ye ulaştı. Edge'in atası Internet Explorer yavaşça düşerek %16.5'e inerken, Mozilla Firefox %0.3 büyüyerek %12.32'e ulaştı ve üçüncü sıradaki yerini korudu.
Windows 10 kullanıcılarının yarısı Creators Update'e geçmiş olmasına rağmen, Edge'in durumu hala tam olarak rekabetçi sayılmaz. Redmond şirketi sürekli yeni güncellemelerle tarayıcısını güçlendirmeye çalışsa da, eklentilerin durumu tam olarak ideal değil.
Ali Ruhi Öztürk
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