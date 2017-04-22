Windows 10'a Büyük Güncelleme Müjdesi!
Microsoft, Windows 10'a gelecek büyük güncellemeler konusunda yaptığı açıklama ile Windows kullanıcılarını fazlasıyla sevindirdi!
Microsoft, Windows 10 için geliştirilen "Redstone 3" adlı büyük güncellemenin Eylül ayında geleceğini açıkladı. Aynı blog gönderisinde şirket bundan sonra her yıl Mart ve Eylül ayında büyük bir Windows 10 güncellemesi yayınlamayı planladığını açıkladı.
Müşterilerin geri bildirimleri üzerine Microsoft, Windows güncellemelerini daha "tahmin edilebilir" ve kararlı bir düzenle yayınlamaya karar verdi. Windows 10'un güncelleme planı ayrıca artık Office 365 ProPlus ve System Center Configuration Manager ürünlerinin güncelleme planlarıyla örtüşecek.
Windows 10 kullanıcıları, Microsoft'un genel olarak büyük güncellemelerin çıkış tarihleri ile ilgili yeterince açık olmamasından ve cihazlarının ne zaman güncellemeye açılacağının belirsizliğinden şikayetçiydi. Bu yenilik ikinci soruna tam olarak çözüm getirmese de, güncellemelerin düzenli olarak yayınlanacak olması yine de iyi bir haber.
Şirket ayrıca bundan sonra yayınlanacak tüm güncellemelerin 18 ay boyunca güvenlik yamaları ile destekleneceğini söyledi. Bu zaten bildiğimiz bir haber olsa da şirket hatırlatmak istemiş gibi görünüyor.
Eylül ayı geldiğinde Microsoft sözünü tutabilecek mi hep birlikte göreceğiz.
Ali Ruhi Öztürk
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windows 10 her gün daha stabil oluyor.