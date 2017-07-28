Windows 10'a Cebinizi PC'yle Eşleştirme İşlevi
Yeni gelen Windows 10 önizleme sürümü, Android'li telefonunuzla PC'nizi birbirlerine, hiç olmadığı kadar yakınlaştırıyor!
Microsoft, PC'leri ve telefonları uyum içinde yaşatma sözünü tutmak için yeni adımlar atıyor. Fast kanalında yeni yayınlanan bir Windows 10 ön izleme yapısı, Windows'u telefonunuzla bir araya getirecek işlevlerin ilk kısmını sunuyor.
Android'li telefon sahipleri, cihazlarını PC'leri ile eşleştirerek web gezintisine büyük ekranda devam edebiliyorlar. Kurulumu yaptıktan sonra tarayıcınızın paylaşım ekranını kullanmanız yeterli oluyor. Yeni yapıda henüz iPhone desteği bulunmadığı gibi, Microsoft'un Fall Creators Update için söz verdiği işlevlerin de çoğu yok. Yine de Fast kanalındaysanız işlevi denemeye değebilir.
Yeni ön izleme sürümünde başka değişiklikler de var. Ülkemizde kullanamadığımız Cortana, artık harici bir web tarayıcısı açmadan arama sonuçları gösterebiliyor. Dilerseniz asistandan PC'nizi baştan başlatmasını, kullanıcı oturumunu kapatmasını ve hatta PC'nizi kapatmasını isteyebiliyorsunuz.
Zeynel A. Öztürk
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