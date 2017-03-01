Windows 10'a Store Dışı Uygulamaları Engelleme İşlevi!
Windows 10'un yeni önizleme yapısı, isteğe bağlı olmasına rağmen tartışmaya neden olan bir işlevle geldi!
Yeni bir bilgiye göre Microsoft, beklenen Windows 10 Creators Update güncellemesinin içerisine masaüstü uygulamalarını yüklemeyi engellemeye yönelik bir işlev ekliyor.
MSPoweruser web sitesine göre Windows Insider önizleme yapılarının en sonuncusu, Windows Store dışından yapılacak yüklemeleri engellemeye yönelik seçenekler sunuyor. Yani bu seçenek etkin hale getirildiğinde, web sitelerinden program indirip kurma yolu kapanıyor. Ancak bu seçenek varsayılan olarak kapalı konumda bulunuyor, dolayısıyla Store dışından uygulama yüklenmeniz varsayılan olarak engellenmiyor.
Yeni işlev, örneğin kaynağı belirsiz uygulamaların yüklenmesini istemediğiniz bir aile PC'sinde işe yarayabilir. Bununla birlikte işlev, isteğe bağlı olmasına rağmen şimdiden tepki çekmeye başlamış durumda. Epic Games kurucu ortağı Tim Sweeney, oyunların Windows Store üzerinden yüklenmesi yaklaşımını daha önce de eleştirmişti. Sweeney bu son değişiklikleri Twitter'daki paylaşımında "rekabet karşıtı" ve "kullanıcı karşıtı" olarak değerlendirdi.
Microsoft'un Store uygulamaları dışındaki programları engelleyen Windows 10 Cloud adlı bir Windows 10 sürümü üzerinde çalıştığını da biliyoruz. Bu sürüm henüz resmi olarak tanıtılmasa da sızan ekran görüntüleri, normal Windows 10'dan farklı görünmediğini bize göstermişti.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın