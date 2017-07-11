Windows 10'a Yeni İşlev Yolda!
Windows 10, sonbaharda alacağı büyük güncellemeyle Microsoft parolanızı kurtarmayı böyle kolaylaştıracak!
Windows 10'lu PC'nize veya tabletinize Microsoft hesabınızla giriş yapıyorsanız, yakında sizin için sunulacak yeni bir işlev var. Windows 10, yakında hesabınızın parolasını kilit ekranından kurtarmanızı destekleyecek.
Fall Creators Update ile herkese ulaşması beklenen yeni işlev, şu an Insider Preview yapı 16237'de test ediliyor. Parolanızı unuttuğunuzda onu kurtarmak için şu an başka bir cihaz kullanmanız gerekiyor. Ancak Windows 10 Fall Creators Update'in bir önizleme yapısına eklenen işlev sayesinde, kilit ekranına eklenen "parolamı unuttum" seçeneğini kullanabiliyor, parolanızı sıfırlayabiliyorsunuz.
İsterseniz, Windows 10'un PIN kodunu da kilit ekranından sıfırlamanız mümkün. Bunun için Microsoft hesabınızın parolasını girip hesabın sahibi olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyor. Önceden bunu sadece Ayarlar uygulamasından yapabiliyordunuz.
Windows 10 Fall Creators Update'in bu sene Eylül ayında yayınlanması bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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