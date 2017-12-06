Windows 10'da IP Adresinizi Nasıl Öğrenirsiniz
Windows 10'da IP adresinizi öğrenmenin iki kolay yolu var. İkisini de açıklıyoruz...
Herhangi bir sebepten dolayı bilgisayarınızın IP adresini öğrenmeniz gerekiyor olabilir. Ağ bağlantısı sorunları, p2p bağlantı kurulumu, yerel dosya paylaşımı gibi durumlarda IP adresinizi mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. Özellikle Türkiye'de aktif IP kullandığımız için, yani bağlantı her sıfırlandığında yeni bir IP alma durumu, IP'nizi tekrar tekrar öğrenmeniz de gerekebilir. Windows 10 içerisinde bu iki tekniği kullanarak IP adresinizi kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
Windows 10'da Ayarlar uygulamasını kullanarak IP adresinizi aşağıdaki adımları takip ederek öğrenebilirsiniz:
- Başlat > Ayarlar'a gidin
- Ağ ve İnternet'e tıklayın
- Soldaki menüden bağlantı çeşidinize göre Wi-Fi yada Ethernet'i seçin
- Bağlı olduğunuz ağın/modemin adına tıklayın
- Karşınıza çıkan ekranda IP adresinizi görebilirsiniz
Windows 10'da IP adresinizi öğrenmenin bir yolu daha var. Komut İstemi'ni kullanarak aynı sonuçları elde edebilirsiniz:
- Başlat
- Cmd yazın ve Command Prompt'a tıklayın
- "ipconfig" yazın ve Enter'a basın
- Karşınıza çıkan veriler içerisinde "IPv4 Adress" satırını bulun
- Bu numara sizin IP'niz
Ali Ruhi Öztürk
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