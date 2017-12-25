Windows 10'da, Paint'ten Veda Mesajı

Windows'un efsane uygulaması Paint, Windows 10'un son Insider sürümünde, kullanıcılara bu mesajla veda etti!

Paint'ten veda mesajı

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