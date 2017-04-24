Windows 10'da Tek Sütunlu Başlat Menüsü Nasıl Yapılır?
Creators Update ile gelen yeni bir seçenek, Başlat Menüsünü küçültüp, Windows 7'dekine benzer hale getirmeyi kolaylaştırıyor!
Microsoft, Windows 10'a yeni özellikler getirirken Başlat Menüsüyle ilgili küçük değişiklikler yapmayı da seviyor. Creators Update de bunun dışında değil ve Başlat Menüsüne sade yaşamayı sevenler için ilginç bir ayar sunuyor.
Windows 10'un Başlat Menüsünden canlı kutucukları kaldırmanın ve onu Windows 7'dekine benzer hale getirmenin bazı yolları vardı. Şimdi ise Microsoft, Creators Update'le benzer bir menüye sahip olmanıza izin veriyor. Ayar, canlı kutucukları kaldırmasa da, canlı kutucuklarla uygulama listesi arasında geçişe izin veriyor.
Bunun için Ayarlar uygulamasını açın ve Kişiselleştirme > Başlangıç yolunu takip edin. Şimdi Başlat menüsünde uygulama listesini göster seçeneğini kapalı konuma getirin.
Şimdi sadece canlı kutucuklardan oluşan bir Başlat Menünüz olacak. Kutucukların yatay olarak sıralanmasını seviyorsanız, menüyü böyle bırakabilirsiniz. Tek sütun görünümü için tüm kutucuk gruplarını sağ taraftan sola taşımanız gerekecek. Bunun için fareyi kutucuk grubunun üzerine götürün ve çift çizginin üzerinden tutarak taşıyın.
Canlı kutucuklar ile uygulama listesi arasında geçiş yapmak için menünün sol üst köşesindeki düğmeleri kullanın. Yeni ayarın tek dezavantajı, varsayılan olarak listeyi gösterme seçeneğinizin bulunmaması.
Alternatif olarak hiçbir ayarı değiştirmeden, sadece kutucukları tek sütun oluşturacak biçimde taşıyabilir, bir sütunun uygulama listesi, bir sütunun ise kutucukları göstermesini sağlayabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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