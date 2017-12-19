Windows 10'la Gelen Eklentide Dev Tehlike!

Windows 10'un bazı sürümleriyle birlikte sunulan eklenti, parolanızı internete sızdırabilen büyük bir tehlikeye sahip!

Windows 10'la Gelen Eklentide Dev Güvenlik Deliği!
Keeper: Parolanızı sızdıran bir parola yöneticiniz olabilir

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Güvenli mi, MS, Apple gibi firmaların ürettiği hiçbir ürün güvenli değildir. Her zaman da güvenli olmadığı unutulmamalıdır.

Sen de yorum yaz

 

Profesyonel fotoğraf makinelerinin rakibi!

Laptop alışveriş rehberi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Google'dan Sahte Haber Sitelerine Yeni Engel
Çerçevesiz Bir Sony Xperia XZ2 Sızdı!
Galaxy A8 2018, Infinity Display ile Geldi!
Star Wars: The Last Jedi İçin Şaşırtıcı Notlar!
Video RAM Nedir, Windows 10'da Nasıl Artırılır?

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir