Windows 10'u Buluttan Yüklemek Mümkün Olacak
Windows'u "buluttan indirip yükleme" seçeneği, Windows 10'un önizleme sürümünde denenmeye başlandı! Peki bu ne anlama geliyor?
Windows'u baştan yüklemek için bugüne kadar bir harici sürücüden veya daha önce indirdiğiniz yerel kurulum dosyalarından faydalanmanız gerekiyordu. Ancak yakında Windows'u baştan yüklerken "çevrimiçi yükle" seçeneğini görebilirsiniz.
Fast kanalına gelen yeni Windows 10 Insider Preview yapısı, PC'nizi sıfırlamak istediğinizde size "Windows'u indir" seçeneğini sunuyor. Bu sayede internet bağlantınız üzerinden Windows 10'un en son sürümünü indirip, direkt olarak kurabiliyorsunuz. Kurulum için ek bir yedek disk bölümüne veya USB sürücüye ihtiyacınız olmuyor.
Microsoft, "Her şeyi sil" seçeneğini kullanmanız halinde tüm uygulamalarınızın ve verinizin silineceğinin altını çiziyor. Bunun yanında işlevin henüz yayınlanmamış bir yazılım üzerinde sunulduğunu ve PC'nizi önizleme sürümündeki bir işleve teslim etmenin iyi bir fikir olmayabileceğini belirtelim.
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