Windows 10'un Hakkınızda Topladığı Verileri Silin
Microsoft'un Windows 10 üzerinden hakkınızda topladığı verileri nasıl silebilirsiniz?
Windows 10'a gelen April Update ile birlikte bir çok yeni özellik işletim sistemine katıldı. Bu yeniliklerden bazıları zaten var olan Windows 10 araçlarını geliştirdi, diğerleri ise uzun süredir var olan kullanıcı kaygılarını ortadan kaldırmaya yaradı. Bu yeni araçlardan biri de tanılama veri görüntüleyici (diagnostic data viewer). Windows 10 daha önce detaylı telemetri verileri topladığı için ağır eleştiri almıştı. Şimdi şirket bu araç ile bilgisayarınızın topladığı verileri görüntülemenizi ve isterseniz silmenizi sağlıyor.
Windows 10'un hakkınıza topladığı verileri görmek ve silmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edin:
- İlk olarak Ayarlar>Gizlilik menüsünü ziyaret edin.
- Ekranın sol tarafında bulunan Tanı ve Geribildirim seçeneğine tıklayın ve Tanılama Veri Görüntüleyici (Diagnostic Data Viewer) aracını etkin hale getirin. Bu adım 1GB depolama alanınızı kullanacaktır.
- Uygulama kurulduğunda size bir çok tanı verisi sunacak. Sol taraftan Etkinlikler seçeneğine tıklarsanız, Windows'un Microsoft'a tam olarak ne yolladığını görebilirsiniz.
- Arama kutusunu kullanarak sık kullandığınız uygulamaların hakkınızda topladığı verileri bulabilirsiniz.
- Bulduğunuz verileri Dışa Aktarma özelliği ile CSV dosyası olarak saklayabilirsiniz.
- Son olarak, eğer bu verilerin Microsoft sunucularından silinmesini istiyorsanız sol taraftan Seçileni Temizle tuşuna tıklayın.
Eğer sık sık verilerinizi kontrol etmeyi planlamıyorsanız, ya da işiniz bittiyse uygulamayı kaldırarak 1GB depolama alanınızı geri kazanabilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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