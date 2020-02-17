Windows 10X İçin Şaşırtıcı Güncelleme İddiası!

Microsoft, çift ekranlı cihazlara yönelik geliştirdiği Windows 10X'in güncellemeleri konusunda herkesi şaşırtacak açıklamalar yaptı!

Windows 10X, Güncellemeleri Daha Hızlı Yükleyecek

Microsoft, üzerinde çalıştığı çift ekranlara yönelik Windows 10X'in güncellemeleri 1,5 dakikadan kısa bir sürede indirip kuracağını iddia etti.

Windows 10 güncellemelerinin, özellikle toplu güncellemelerin yüklenmesi çok uzun sürebiliyor. Bazı durumlarda bilgisayarı baştan başlatmanız da gerekebiliyor. Peki Microsoft, iddia ettiği bu hızı neye borçlu?

Görünüşe göre güncellemelerdeki hızlanma, Windows 10X işletim sisteminin temelinin, diğer uygulamalardan ve bileşenlerden ayrı tutulmasına bağlı. Windows 10X'in uygulamaları "konteynırlarda", bir başka deyişle küçük emülatörlerde çalıştırdığı biliniyor. Uygulamaları bu şekilde çalıştırmanın bazı avantajları olduğu gibi, dezavantajları da var.

Çift ekranlara yönelik Windows 10X, ilk olarak 2020'de çıkması beklenen Surface Neo'da kullanılacak. Sabırsızlanıyorsanız, Windows 10X'in Microsoft tarafından yayınlanan emülatörünü deneyebilirsiniz.

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