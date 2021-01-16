Windows 10X İnternete Sızdı; Merak Edilen Her Şey Gün Işığına Çıktı

Windows 10X'in hemen hemen bitmiş bir sürümü internete sızdı ve genel olarak bakıldığında epey etkileyici görünüyor. Ancak dıştan bakıldığında böyle görünen durum, ayrıntılara girildiğinde bazı kullanıcılarda hayal kırıklığına neden olabilir. Windows Central'dan Zac Bowden, işletim sisteminin yeni sürümünü test ettiği bir video yayınladı. Video, yeni işletim sisteminin nasıl olacağını merak edenler için çok önemli bilgiler içeriyor.
Bilmeyenler için söyleyelim, Windows 10X, Microsoft'un masaüstü işletim sisteminin sade ve hafif bir sürümü. Bu nedenle, beklediğiniz gibi, arabirim bildiğimiz Windows 10'dan çok daha minimalist bir yapıya sahip.
Bowden'in aşağıdaki videosunda görebileceğiniz gibi, Başlat menüsü artık sol altta yer almak yerine ekranın altında, ortada duruyor. Uygulamaların, son kullanılan dosyaların bir listesini içeriyor ve üstte bir web arama kutusu bulunuyor. Windows 10'da görülen canlı simgeler ve arabirimi karmaşık hale getiren diğer öğeler saklanmış ve arabirim Chromebook'ların kullandığı modern sistemine daha benzer bir hale getirilmiş.
Benzer şekilde, uygulamaları çalıştırmak veya sabitlemek için kullanılan görev çubuğu simgeleri de artık solda değil, ortada duruyor. Sağdaki sistem çubuğu, yalnızca saat / tarih bilgisini gösterecek şekilde kısaltılmış, diğer simgeler Yeni Eylem Merkezi'ne taşınmış. Burada hızlı ayarlar paneli de yer alıyor ve adından da anlaşılabileceği sık kullanılan (Bluetooth bağlantıları gibi) seçeneklere ulaşmanızı kolaylaştırıyor.
Yeni dosya yöneticisi
Windows 10X ile beraber dosya yöneticisi de basitleştiriliyor. Burada OneDrive entegrasyonu öne çıkıyor. Her şey, bulutla senkronize olacak şekilde yapılandırılabiliyor, tek istisna "İndirilenler" klasörü. En büyük farklardan biri, artık Windows'a Microsoft hesabı ile giriş yapmanız gerekiyor. Eskiden olduğu gibi yerel bir hesap oluşturup kullanamıyorsunuz. Bu, bazı kullanıcılarının rahatsız olacağı bir zorunluluk.
Görülen o ki Windows 10X artık geleneksel 32 bit Windows uygulamalarını desteklemiyor. Artık sadece evrensel modern uygulamaları ve web uygulamalarını kullanabiliyorsunuz.
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