Tartışmaların Gölgesinde, WhatsApp'a Yeni Özellik

Pek çok ülkede tartışma konusu haline gelen WhatsApp'a eklenecek yeri özellik, arşivlenmiş sohbetlerin yerine gelecek ve arşiv kullanımını tepeden tırnağa değiştirecek.

WhatsApp'a yeni özellik

WhatsApp'ın beta programına dahil olmuş kullanıcılar belli aralıklarla uygulamanın getireceği yenilikleri deneyimleyebiliyor ve paylaşıyorlar. Yeni sürümde fark edilen "Daha Sonra Oku" özelliği de bu yeniliklerden biri olacak gibi görünüyor. Herkes WhatsApps'ın Hizmet Şartları'ndaki değişiklikler hakkında konuşurken ve Dünya'da WhatsApp'a karşı büyük bir tepki varken firmanın geliştirmelere tam gaz devam ediyor olması da ilgi çekici.

Aslında daha sonra okuma seçeneği yeni bir özellik değil. Şu anda kullanılan arşivlenmiş sohbetler özelliğinin daha fazla seçenek eklenmiş ve geliştirilmiş varyasyonu gibi düşünülebilir. Amaç, rahatsızlık veren, acil olmayan ancak silmek de istemediğiniz konuşmaları bir kenara ayırmak ve daha sonra ilgilenmek. Kenarda dururken de kullanıcıyı bildirimlerle rahatsız etmemesini sağlamak.

Bu şekilde işaretlenmiş olan sohbete gönderilen yeni mesajlar (ister bireysel, isterse grup sohbeti olsun) sessizce, boş zamanlarınızda okumak üzere kenara ayrılacak. Sohbetler listenizin en üstüne yerleşecek bir kısayol ile Daha Sonra Oku'ya eklenen sohbetlere kolayca erişebileceksiniz.

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