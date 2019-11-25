Windows 10X'in Masaüstü Uygulama Desteği Sunacağı, "Doğrulandı"

Kısıtlı bir işletim sistemi olan Windows 10X'in Win32 uygulamalarını destekleyeceğine dair yeni bir sinyal daha ortaya çıktı.
Firmanın LinkedIn'deki iş ilanı, Azure Core OS Kernel takımı içerisinde çalışacak bir "ana yazılım mühendisliği lideri" arandığından bahsediyor. Açıklamada ise "Surface Neo gibi çift ekranlı cihazlardaki Windows 10X'te Win32 desteği" sözcükleri geçiyor.
Bu ilan sayesinde Windows 10X'de Win32 desteği olacağına dair çok net bir bilgi, elimize geçmiş oldu. Daha önceki bir sızıntı da Windows 10X'in Microsoft Office'in hem PWA (Progressive Web App), hem de Win32 sürümlerini sunabileceğini söylemişti. Yeni sızıntı, daha önceki bu sızıntıyı destekliyor. Bununla birlikte Windows 10X'in masaüstü uygulamalarını gerçekten destekleyeceğine dair bir resmi açıklama, henüz Microsoft'tan gelmedi.
İş ilanındaki sözcüklerin yanlış kullanılma ihtimalini göz ardı etmemekte fayda var. Bu yüzden Microsoft'tan bir açıklama gelene kadar Windows 10X'in masaüstü uygulamalarını destekleyeceğine kesin gözle bakmamanızı tavsiye ediyoruz.
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