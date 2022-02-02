Windows 11'e Gelmesi Beklenen Ama Gelmeyen Yenilik, Bu Sefer Geliyor!

Windows 11 piyasaya sürüldüğünde herkes bu özelliği bekliyordu ama gelmedi. Daha sonra hiç gelmeyeceği açıklandı. Ama şimdi galiba gerçekten geliyor!