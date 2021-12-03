Dünya'nın En Çok Kullanılan 10 Emojisi Açıklandı. İşte 1 Numara ve Fazlası!

Emojilerin hayatımıza iyiden iyiye girdiği bir gerçek. Peki ama en çok kullandığımız emojiler hangileri? İşte Dünyanın en çok kullanılan emojisi ve ilk 10'u oluşturan diğerleri...