Dünya'nın En Çok Kullanılan 10 Emojisi Açıklandı. İşte 1 Numara ve Fazlası!

Gözünden yaş gelene kadar gülme emojisinin, dünyada en çok kullanılan emoji olduğu ortaya açıklandı. Açıklama, akıllı telefonlarda ve bilgisayarlarda kullanılan emojiler de dahil olmak üzere web için evrensel karakterleri kodlamaktan sorumlu kuruluş Unicode Konsorsiyumu'nun verileri dahilinde yapıldı.
Unicode, dünya çapındaki çevrimiçi nüfusun %92'sinin emoji kullandığını ve teknik olarak "Neşenin Gözyaşları" olarak da bilinen gözünden yaş gelene kadar gülme emojinin bu kullanımın %5'ini oluşturduğunu söylüyor.
Dünya çapında en çok kullanılan 10 emoji
Unicode Konsorsiyumu'nun bu verileri en son yayınladığı 2019'dan bu yana emoji kullanımının aslında pek değişmediği de ortaya çıkmış oluyor. O zamanlar, Neşenin Gözyaşları ve kalp emojileri dünyanın en çok kullanılan 2 emojisi idi.
Yine de, bu yıl hızla popülerlik kazanan başka semboller de var: Doğum günü pastası emojisi 88 sıra birden yükselerek 25 numaraya yükseldi; Balon emojisi ise 139'dan 48'e yükseldi. Sadece 2018'de eklenen kutu içinde soru işareti emojisi ise, Unicode Konsorsiyumu'na göre şu anda en popüler 14. Emoji konumunda.
Apple, Facebook, Google ve Microsoft gibi üyelerden oluşan konsorsiyum, her yıl yeni emojileri oylayarak iPhone'lara ve Android cihazlara ekliyor. Son sayımda, toplamda 3.663 adet farklı emoji bulunduğu açıklanmıştı.
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