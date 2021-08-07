Windows 11 ile Gelen Bir Değişim Daha: Ekran Alıntısı Aracı Değişiyor!

Windows'un sevilen özelliklerinden biri olan ekran görüntüsü alma aracı, Windows 11'de farklı bir şekilde gelecek.

Windows 11 ile ekran alıntısı aracı da değişiyor!

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