Windows 11 ile Gelen Bir Değişim Daha: Ekran Alıntısı Aracı Değişiyor!

Windows 11 ile beraber bazı temel Windows bileşenlerinin değişeceğini biliyoruz. Bunlardan birinin Paint olduğu zaten biliniyordu. Şimdi bu kervana Windows'un ekran alıntısı aracının da ekleneceği ortaya çıktı.
Ekran görüntüsü alıp pratik bir şekilde e-posta ile göndermek isteyenlerin sıkça başvurduğu bir araç olan ekran alıntısı aracı çok uzun süre önce "Print Screen" tuşunun yerine geçmişti. Bu araç ile alınan ekran görüntüleri herhangi bir Windows uygulamasında kolayca kullanılabiliyor.
Windows 11 ile beraber gelecek olan ekran görüntüsü aracında ek yetenekler bulunacak. 4 Ağustos'ta Microsoft Baş Ürün Sorumlusu Pinos Panay, Twitter'da Windows 11'deki yeni Ekran Alıntısı Aracını gösteren bir video yayınladı. Program, Windows 11 ile beraber gelen arabirim değişikliklerine uygun bir şekilde tasarlanmış. Yeni bir araç çubuğu ile ekran görüntüsü alma seçeneklerine hızla erişim imkânı sağlanmış. Yeni özellikler şu anda Insider sürümünü kullanan Windows kullanıcıları tarafından denenebiliyor.
Here is a first look at the new #Windows11 Snipping Tool. Coming to #WindowsInsiders soon! Great work from the team #pumped pic.twitter.com/pvlhKp1Eia— Panos Panay (@panos_panay) August 4, 2021
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