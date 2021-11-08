Windows 11'de, Şimdi de Aşırı Şarja Neden Olan Bir Hata Ortaya Çıktı!

Son birkaç hafta içinde Windows 11'de bir dizi hata bildirildi, ancak geçtiğimiz gün keşfedilen olağandışı bir hata, dizüstü bilgisayar pillerinin yüzde 100 yükleme kapasitesinin üzerine çıkmasına neden oluyor olabilir.
Zondax isimli bir Reddit kullanıcısı, laptop'unun ekranında gördüğü "Battery status: fully charged 103%" mesajının ekranın görüntüsünü paylaştı ve bu mesajı gördükten birkaç saat sonra şarj miktarının %104 olarak gösterildiğini belirtti.
Zondax bu mesajı, Runescape oyununu oynarken gördüğünü belirtiyor. Ancak kullanılan laptopun marka veya modeli belirtilmiyor. Ayrıca Windows 11'in bu laptopa resmi yollarla yüklenmiş olup olmadığı konusunda da bir bilgi bulunmuyor.
Zondax gönderiyi paylaştıktan sonra, "Şu anda bilgisayarı fişten çekmek istemiyorum. Bakalım daha ne kadar gidecek" diye yazdı. Ancak daha sonra bir paylaşım yapmadı.
Windows 11 ile ilgili olarak daha önceden de bazı pil sorunları rapor edilmişti. Bazı kullanıcılar laptoplarının şarjını yüzde 80'in üzerine çıkaramadıklarından yakınıyorlardı. Bazıları ise Windows 11'e geçtikten sonra pilde çalışma süresinin düştüğünü, bu yüzden Windows 10'a geri döndüklerini söylüyordu.
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