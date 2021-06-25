Windows 11 Sık Sorulan Sorular: Hepsini Cevapladık...

Windows 11 artık resmi ve hakkında pek çok şeyi öğrenmiş durumdayız. Windows 11'in yeniliklerini ve özelliklerini, buradaki yazımızda zaten sizlerle paylaşmıştık. Ama halen akılda kalan bazı sorular var. Örneğin Windows 11'i bedava alabilecek miyiz? Ya da Windows 11 minimum sistem gereksinimleri neler?
Windows 11'e Bedava Geçiş Olacak mı?
Önce iyi haberi verelim: Microsoft, Windows 11 güncellemesinin tüm Windows 10 kullanıcıları için ücretsiz olacağını doğruladı. Ancak burada küçük bir detay var: Cihazınızın minimum sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olmalısınız.
Windows'un eski sürümlerini (Windows 7 veya Windows 8 gibi) kullananların ise, ücretsiz Windows 11 yükseltmesini talep etmek için önce Windows 10'a geçmesi gerekiyor. Her ne kadar Windows 10'a ücretsiz geçişin şu an için resmi bir yolu olmasa da, Microsoft'un "arka kapıları" kapatmadığı da bilinen bir gerçek.
Bu arada, Windows 11 güncellemesinin sonsuza kadar ücretsiz olmayabileceğini de bilmenizde yarar var. Microsoft, Windows 11'e bedava geçiş için tanıyacağı süreyi tanımlamamış olsa da, "sonunda ücretsiz teklif için desteği sonlandırma hakkını saklı tuttuğunu" belirtiyor. Yine de bedava geçiş imkanının, Windows 11'in genel kullanıma sunulmasından itibaren bir yıldan daha az olmayacağına eminiz.
Windows 11'den Windows 10'a Dönüş Mümkün mü?
Microsoft ayrıca, Windows 11'e geçen bir kullanıcının, "dosyaları ve verilerini kaybetmeden Windows 10'a geri dönebileceğini" söylüyor. Ancak 10 günlük süre sona erdikten sonra kullanıcıların, Windows 10'a geri dönmek istiyorlarsa, yedek alıp temiz kurulum yapmaları gerekecek.
Son olarak Microsoft, Windows 10 S'li cihazlara sahip olanların da Windows 11'i alabileceğini söylüyor. Tabii ki yine minimum sistem gereksinimlerini karşılamaları şartıyla...
Windows 11 Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
Yazının başından beri bahsettiğimiz minimum sistem gereksinimleri, Windows 11'i kullanmak için sahip olmanız gereken en düşük donanım seviyelerini temsil ediyor. Microsoft'un açıklamasına göre, Windows 11'in ihtiyaç duyduğu minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:
- 1Ghz, 64-bit, çift çekirdekli bir işlemci
- 4GB RAM
- 64GB depolama alanı
- 9 inç ekran (en az 1.366 x 768 çözünürlük)
- UEFI, Secure Boot ve TPM 2.0
- DirectX 12 uyumlu ekran kartı
Buradan da anlayabileceğiniz gibi, Windows 11 için bir 32-bit sürüm yayınlanmayacak.
Microsoft, sisteminizin Windows 11 ile uyumlu olup olmadığını test edebileceğiniz bir aracı da yayınlamış durumda. Aracı buradaki sayfadan indirebilirsiniz.
Windows 11 Ne Zaman Yayınlanacak?
Henüz kesin bir tarih verilmiş değil. Bildiğimiz ise, bu yılın sonuna doğru yayınlanacak olduğu. İpuçları, Noel dönemini gösterse de, Microsoft'un sürpriz yapıp Windows 11'i daha erken piyasaya süreceğine inananlar da var.
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