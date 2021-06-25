Windows 11 Sık Sorulan Sorular: Hepsini Cevapladık...

Microsoft, Windows 11'i resmi olarak tanıttı ve sunduğu yenilikleri de bizlerle paylaştı. Ama halen aklınızda pek çok soru olduğuna eminiz. Örneğin Windows 11 ne zaman çıkacak ya da Windows 11 kimlere bedava olacak gibi... Hepsini cevapladık!