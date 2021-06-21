Windows 11, Windows 7 ve 8 Kullananlara da Bedava Olacak mı?

Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları, Microsoft'un yeni Windows'una (adının Windows 11 olacağı artık kesin gibi) bu yıl içinde piyasaya çıktığında ücretsiz olarak terfi etme seçeneğine sahip olabilirler. Windows Latest'ın haberine göre Windows 11'in ürün anahtarı okuyucusunun içinde bu eski Windows sistemlerine referanslar bulunuyor. Bu referanslar, ücretsiz terfiyi mümkün kılma ihtimalini ortaya çıkarıyor.
Bir açıdan bakıldığında böyle bir seçeneğin olması anlamlı, zira resmi ücretsiz yükseltmenin yalnızca ilk yıl sürmesi beklense de, Windows 7 veya 8 kullananların Windows 10'a da yükseltmeleri hala mümkün. Sonuç olarak Windows 11, aslında çok ağır bir şekilde makyajlanmış bir Windows 10 temelde. Ancak bu haberlerin şu anda sadece sızan bir Windows 11 sürümü üzerinde yapılan incelemeler nedeniyle ortada dolaştığını, Microsoft'tan bu konuda resmi bir açıklama gelmediğini de bilmek gerekli.
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