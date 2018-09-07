Windows 7, 2020'den Sonra Ücretli Güncellenecek
Microsoft, eski işletim sistemlerinin uzatılmış destek süresi bittiğinde izlenebilecek yolları açıkladı!
Microsoft, Windows 10'un alacağı destekle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Firma bu sırada Windows 7'nin 2020 ve sonrasında ücretli güvenlik güncellemeleri alacağını söyledi.
Windows 7'nin "uzatılmış destek" süresi 14 Ocak 2020'de tamamlanacak. Şirketler bu noktadan sonra Ocak 2023'e kadar Uzatılmış Güvenlik Güncellemeleri (ESU) alabilecekler. Bu güncellemeler cihaz bazında satılacağından ve ücretler her sene yükseleceğinden, şirketler için Windows 7'yi güncellemek maliyetli olacak. Bu hamleyle Microsoft, Windows 10'a geçişi daha avantajlı bir hale getiriyor.
Ücretli güvenlik güncellemesi hizmeti, yalnızca toplu lisanstan faydalanan Windows 7 Professional ve Windows 7 Enterprise müşterilerine sunulacak. Microsoft, Enterprise veya Education üyeliklerinde yazılım güvencesi alan şirketlere indirim yapıldığını söylüyor. Bununla birlikte firma, ESU'ların tam fiyatını açıklamadı.
Microsoft, Office 365 ProPlus desteğindeki bazı değişiklikleri de duyurdu. Şubat'taki duyuruya göre yazılım, 2020'nin başından itibaren Windows 8.1 ve öncesinde çalışmayı durduracaktı. Ancak firma şimdi geri adım attı ve Office 365 ProPlus'ı Ocak 2023'e kadar Windows 8.1'e yükleyebileceğinizi söyledi. Windows 7'de ESU'lara ödeme yapanlar da Ocak 2023'e kadar Office 365 ProPlus'ı yükleyebilecekler.
Zeynel A. Öztürk
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