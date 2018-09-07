Windows 7, 2020'den Sonra Ücretli Güncellenecek

Microsoft, eski işletim sistemlerinin uzatılmış destek süresi bittiğinde izlenebilecek yolları açıkladı!

Windows 7, 2020'den Sonra Ücretli Güncellenecek

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