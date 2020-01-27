"Windows 7 Açık Kaynaklı Olsun"

Windows 7'nin açık kaynaklı hale gelmesini talep eden Özgür Yazılım Vakfı'nın dileğinin gerçekleşme ihtimali var mı?

"Windows 7 Açık Kaynaklı Olsun"

Windows 7'nin resmi destek süresinin bitmesiyle işletim sistemini kullanmaya devam edenler, bir anda risk altında kaldılar. Şimdi ise Özgür Yazılım Vakfı (FSF), Microsoft'tan işletim sistemini açık kaynaklı hale getirmesini talep etti.

Microsoft, şu sıralar açık kaynaklı projeler konusunda adımlar atsa da, tüm işletim siteminin kodlarını açık hale getirmesi, şu an uzak bir olasılık. FSF, Microsoft'un böyle bir adımla hiçbir şey kaybetmeyeceğini söylüyor ancak Windows 7'yi açmak, muhtemelen Windows 10'un da birçok bölümünün kodlarını herkese açmak anlamına gelecektir. Bundan dolayı Microsoft'un bu isteğe sıcak bakacağını sanmıyoruz.

Dahası Windows 7'nin açık kaynaklı hale gelmesi ve topluluk tarafından geliştirilmesi, firmanın Windows 10'a geçmeyi düşünen kullanıcıları kaybetmesi anlamına gelebilir. Bu ise Microsoft için ikinci bir kayıp demek.

FSH, bu isteği için şu an 1.000'in biraz üzerinde imza toplamış durumda. Kuruluşun hedefi ise 7.777 destekçiye ulaşmak. Ancak destekçi sayısı kaç olursa olsun, Microsoft'un Windows 7'nin kodlarını açmaya yaklaşmayacağını düşünüyoruz.

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