Windows 7'nin Gidişi, Windows 10'a Yaradı!

Windows 7'nin destek süresinin bitmesi, Windows 10 için yeni bir çağın başlangıcı oldu!

Windows 7'nin Gidişi, Windows 10'u Hareketlendirdi

Windows 7'nin zamanının dolmasıyla Windows 10 satışları, Microsoft'un yüzünü güldürmeye başladı. İkinci çeyrek sonuçları, firmanın 36,9 milyar seviyesinde gelir elde ettiğini gösterdi.

Windows'ta beklendiğinden yüksek gerçekleşen büyüme, gelirlerin tüketici (Windows 10 Home) tarafında geçen seneki aynı çeyreğe göre yüzde 4 artmasıyla gerçekleşti. Windows Pro OEM gelirinin ise (üreticiler tarafından PC'lere önceden yapılan kurulumlar) önceki yıla göre yüzde 27'lik ciddi bir artış sergilediği gözlendi.

Windows 10'un satışlarının iyi gitmesinin nedenlerinden bir tanesi, Windows 7'nin destek süresinin tamamlanması ve kullanıcıların süre tamamlanmadan önce Windows 10'a geçmek istemeleri. Windows'un toplam gelirlerinin yüzde 20'sini tüketicilerin oluşturduğunu, paranın önemli bir kısmının şirket kullanıcılarından geldiğini belirtelim.

Satışların artmasında Intel'in çip sorununun çözülmesinin de etkili olduğu belirtiliyor. Bir başka neden olarak bir donanım üreticisinin, beklenen ticaret veya tarife sorunları nedeniyle yüksek sayıda Windows 10 lisansı satın alması sayılıyor.

Toplamda Microsoft 365'i (Office), Bing'i, oyunu (Xbox dahil) ve Surface gibi donanımları içeren Microsoft'un kişisel bilişim bölümünün 13,2 milyar gelir elde ettiği gözleniyor.

Windows 7'den Windows 10'a geçmeyi düşünenlere ücretsiz geçişe yönelik arka kapının (resmi olmasa da) hala açık olduğunu hatırlatalım.

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