Windows 7'de Kalmak İçin Küçük Bir Servet Ödüyorlar!

Avrupa'nın önemli ülkesinde hükümet, Windows 7'de kalabilmek için Microsoft'a adeta küçük bir servet ödüyor!

Alman Hükümetinden "Windows 7 Yatırımı"

Alman hükümeti, bu sene içerisinde Microsoft'a Windows 7 yamaları ve güncellemeleri için en az 800.000 Euro ödeyecek.

Destek süresinin sonuna gelen Windows 7, artık Microsoft'tan güvenlik güncellemesi ve onarım almıyor. Bu nedenle ülkenin kamuda kullanılan 33.000 bilgisayarı ayakta tutabilmek için Microsoft tarafından sunulan "genişletilmiş güvenlik güncellemelerine" yüklü miktarda ödemede bulunması gerekiyor. ESU güncellemeleri, iş istasyonu başına 25 - 200 dolara mal olabiliyor (fiyatlar Windows 7'nin Kurumsal ve Pro sürümüne göre ve güncellemelerin ne kadar süreyle sunulacağına göre değişiyor).

Windows 7'yi ESU'ya kaydolmadan kullananlar ise kendilerini büyük bir riske atmış durumdalar. Microsoft ise şu sıralar ev ve küçük işletme kullanıcılarını ikna etmek için tam ekran uyarılar gösterecek kadar ileri gitmiş durumda.

Almanca gazete Handelsblatt'a göre Alman hükümeti, 2018'de Windows 10'a geçiş yapmaya başladı. Yayına göre hükümet, sadece Berlin'de 20.000 Windows 7'li bilgisayar kullanıyor.

ESU programına para yatıran tek yer Almanya değil. Daha önceki bir rapor, İrlanda'nın Sağlık Hizmetleri Yöneticisi'nin 46.000 bilgisayardaki 2020 ve 2021 güncellemeleri için 1,1 milyon euro ödeyeceğini ortaya çıkarmıştı.

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