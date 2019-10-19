Windows 7 Pro'nun Son Günü Yaklaşıyor
Microsoft, destek süresi tamamlanmak üzere olan Windows 7 Pro'da uyarılar göstermeye başlıyor!
Microsoft, Windows 7 Pro kullanıcılarını destek süresinin sonuna yaklaştığı konusunda uyaracağını duyurdu. İşletim sistemi 14 Ocak 2020'den itibaren güncelleme almayacak.
Windows 7 Home kullanıcıları, bu uyarıları marttan beri alıyorlar. Uyarılar şimdi işletim sisteminin profesyonel sürümünde de gösterilmeye başlanacak. Bununla birlikte Microsoft, yaptığı duyuruda "IT tarafından yönetilen, etki alanına katılmış cihazlarda" uyarıların görüntülenmeyeceğini söylüyor.
Windows 7 Pro kullanıcıları, yakında Windows 10'a geçiş için üzerinde bir "Daha fazlasını öğren" düğmesi bulunan uyarıları görmeye başlayacaklar. Bu düğmeye basıldığında, Windows 10 ve Windows 10 ile çalışan cihazlar hakkında bilgiler içeren Microsoft sayfası açılacak.
2009'da yayınlanan Windows 7, Vista'nın kısa süreli yaşamının ardından, kullanmak isteyeceğimiz modern bir işletim sisteminin gerçek olabileceğini göstermişti. Hala Windows 7 kullanıyorsanız, 14 Ocak 2020'den sonra işletim sistemi tehlikelere açık hale geleceğinden, Windows 10'a veya başka bir işletim sistemine geçme zamanı geldi.
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