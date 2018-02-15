Windows Analytics, Güvende misiniz Söyleyecek!
Microsoft'un yeni aracı sayesinde Meltdown ve Spectre'ye karşı korunup korunmadığınızı görmeniz artık mümkün!
- H. Hüseyin Öztürk
2018, güvenlik açıkları bakımından bir bomba ile yıla başlamıştı; Meltdown ve Spectre güvenlik açıkları varlığı, yazılım ve donanım üreticileri bir yama çıkarmaya fırsat bulamadan herkes tarafından duyuldu. Meltdown ve Spectre sadece tüm büyük yazılım platformlarını etkilemekle kalmayıp, tüm büyük donanım platformlarını da etkilediler. Bu yüzden kullanıcıların hem cihazlarının işletim sistemlerini, hem de firmware'lerini güncellemeleri gerekiyor.
Güncellemelerin karışımı birçok kullanıcı için kafa karıştırıcı olabilir, çünkü Windows yamaları Windows Updates üzerinden gelirken, yeni firmware çoğunlukla PC OEM'in sağladığı bir araç üzerinden geliyor. Microsoft bunu da düşünerek, bugün iş yerleri için ücretsiz bir Windows Analytics aracını duyurdu. Bu araç, PC'nizin Meltdown ve Spectre'ye karşı korunup korunmadığına bakacak ve Windows 7 SP1, Windows 8.1 ve Windows 10'da çalışacak.
Hizmet, sisteminizin korunduğunu kontrol etmek için üç şeye bakıyor. Önce, PC'nin antivirüs yazılımı gerekli Windows güncellemeleri ile uyumlu mu diye kontrol ediliyor. İkinci olarak, gerekli Windows güvenlik güncellemelerine sahip misiniz diye bakılıyor, ve son olarak, cihazın firmware'sini kontrol ediyor.
Bunların yanında, bu firmware güncellemelerinin performans sorunları oluşturabileceğini belirtmekte de fayda var. Bu tip sorunlar en çok Intel'in dördüncü nesil "Haswell" çiplerini ve öncesini etkiliyor. Intel, sorunlara karşı savunmayı arttırmak için güncellemeler çıkarmaya devam edeceğini söylüyor, bu yüzden, şu an korunuyor olsanız da ara sıra güncellemeleri kontrol etmenizde fayda var.
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