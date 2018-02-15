Windows Analytics, Güvende misiniz Söyleyecek!

Microsoft'un yeni aracı sayesinde Meltdown ve Spectre'ye karşı korunup korunmadığınızı görmeniz artık mümkün!

  • H. Hüseyin Öztürk
Windows Analytics, güvende misiniz söyleyecek!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Telefon satın alırken nelere dikkat etmeli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Windows Update için Beklenen Yenilik Nihayet Geldi
Sony, Geç Kalmış Xperia Değişikliğini Yapacak mı?
Samsung'tan Galaxy S9 İçin Yeni Videolar!
Nedir Bu Fuchsia OS, Ne Zaman Gelecek?
LG, MWC 18'de Yapay Zekalı Yeni V30'u Tanıtacak

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir