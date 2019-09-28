Windows Core OS, Geekbench'te Göründü

Microsoft'un çok sık dedikodusu yapılan yeni işletim sistemi Windows Core OS'tan gelen bu sızıntı gerçek ise, işletim sistemi çok yakın demektir!

Windows Core OS, Geekbench'te Göründü

Microsoft'un dedikodusu sıkça yapılan, modüler bir yapıya sahip olduğu iddia edilen işletim sistemi Windows Core OS, şimdi de Geekbench web sitesindeki raporlarda göründü.

Geekbech 5 testlerinin sonucunda bir sanal makinenin Windows Core System (64-bit) ile çalıştığı gözleniyor. İşletim sisteminin hız testi sitelerinde görünmesi, çıkışının çok yaklaştığının işareti olabilir. Test raporu, Core OS'un varlığından başka önemli bir ipucu vermiyor. Yazılım bir sanal makinede çalıştığından, Core OS'un gerçekte hangi cihazlarda denendiğini söylemek de mümkün değil.

Yeni işletim sistemi, Microsoft'un 2 Ekim'de düzenleyeceği etkinlikte ortaya çıkabilir. Aynı etkinlikte Core OS'u kullanacak çift ekranlı Surface'in (kod adı Centaurus) de çıkma ihtimali var.

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