EA Sports'un Açıklaması, FIFA 22'nin Son FIFA Oyunu Olabileceğini Söylüyor!

EA Sports, FIFA oyun serisini yeniden adlandırma olasılığını "araştırdığını" açıkladı. Bu da, yakın zamanda piyasaya sürülen FIFA 22'nin serideki FIFA isimli son oyun olma olasılığını artırıyor.
Yayınlanan bir blog gönderisinde, "İleriye baktığımızda, küresel EA Sports futbol oyunlarımızı yeniden adlandırma fikrini de araştırıyoruz" cümlesi dikkat çekiyor. Bir diğer dikkat çekici cümle ise şu: "Bu, futbol dünyasındaki diğer tüm resmi ortaklıklarımızdan ve lisanslarımızdan ayrı olan, FIFA ile isim hakları sözleşmemizi gözden geçirdiğimiz anlamına geliyor." Buradan, EA Sports ile FIFA arasında bir anlaşmazlık olup olmadığı sorusu ortaya çıkıyor.
Blog gönderisi, "Küresel franchise'ımızı inşa ettiğimiz yıllar boyunca, özgünlüğün deneyim için gerekli olduğunu da biliyoruz. Bu nedenle, dünya çapında 100 stadyumda ve 30'dan fazla ligde 700'den fazla takımda 17.000'den fazla sporcuya erişim sağlayan 300'den fazla bireysel lisanslı ortağın kolektif gücüne bu kadar çok odaklanıyoruz" şeklinde devam ediyor.
Bu açıklamadan tam olarak nasıl bir anlam çıkartmamız gerektiği henüz net değil. Ama şunu söylemek mümkün: Yakın gelecekte EA Sports'un FIFA adını taşımayan bir futbol oyununa geçtiğini görürseniz şaşırmayın!
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