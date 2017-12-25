Windows Explorer Çakılırsa Ne Yapılmalı?

Windows'un arayüzü olan Explorer bazen çakılabiliyor. Peki böyle bir durumdan kurtulmak için ne yapmalısınız? Açıklıyoruz...

Windows Explorer Çakılırsa Ne Yapılmalı?

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