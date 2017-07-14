Windows Phone'un LinkedIn Desteği Bitiyor!
Microsoft, LinkedIn'i satın almasına rağmen Windows Phone uygulamasının desteğini kaldırıyor!
Microsoft, geçen sene profesyonel ağ hizmeti LinkedIn'i 26.2 milyar dolar gibi ağızları açık bırakan bir rakama satın almıştı. Bu yüzden, Ocak ayında firmanın Windows phone uygulaması için desteği keseceğini duyurması herkesi çok şaşırtmıştı. Yalnız, çok geçmeden Microsoft bu açıklamayı geri çekti ve bunun yanlışlıkla gönderildiğini söyledi.
Ama Microsoft şimdi yine Windows phone'lar için uygulamayı sonlandırıyor gibi görünüyor.
Firma, Windows Phone kullanıcılarına yine email gönderdi ve uygulamanın desteğinin sona ereceğini söyledi. Açıklamada, uygulamanın 31 Ağustos 2017'den itibaren işletim sisteminde çalışmayacağı yazıyor.
Windows Phone kullanıcıları, LinkedIn'i kullanmaya devam etmek istiyorlarsa bunu mobil internet tarayıcılarından yapabilirler. Hatta, bildiri e-mail'inde siteyi hızlı erişim için başlat menüsüne sabitlemenin yolu anlatılmış. E-mail'in alternatif olarak Internet Explorer ve Microsoft Edge'in ikisinden de bahsettiğini belirtmekte fayda var, yani destek sadece kendi desteği de biten Windows Phone 8.1 için bırakılmıyor, Windows 10 Mobile için de bırakılıyor.
Haberdeki en son gelişme: LinkedIn'den bir konuşmacı, bir Windows Masaüstü uygulamasına yoğunlaşmak için mobilden vazgeçtiklerini açıkladı. Yazın çıkacak uygulama için LinkedIn, Microsoft'la birlikte çalışıyor.
Her şeyin mobilleştiği bir dünyada böyle bir hamle yapılması ilginç. Uygulama çıktığında bunun sebebini daha iyi anlayabiliriz...
H. Hüseyin Öztürk
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