Windows XP'li ATM'yi böyle hack'lediler!

Bu ilginç hack, Windows XP inadının bazen pahalıya patlayabileceğini gösteriyor!

Windows XP'li ATM'yi böyle hack'lediler!

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