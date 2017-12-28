Windows XP'li ATM'yi böyle hack'lediler!
Bu ilginç hack, Windows XP inadının bazen pahalıya patlayabileceğini gösteriyor!
Bu sene ortaya çıkan fidye zararlısı Wannacry, işletim sistemlerinin en son sürümünü, en son güncellemeleriyle birlikte kullanmanın önemini bizlere göstermişti. Ancak çıkışının üzerinden 15 seneden fazla zaman geçen Windows XP, hala birçok altyapıda kullanılıyor.
Eski işletim sistemlerinde olduğu gibi Windows XP'nin de yeni güvenlik açıkları düzenli olarak keşfediliyor. Bu keşiflerden birini yapan Rusça web sitesi Habrahabr, bir Rus bankasının ATM'lerinin hala Windows XP kullandığını ve Shift tuşuna beş kez üst üste basarak ele geçirilebildiğini gösterdi. Güvenlik açığının kaynağı ise "Yapışkan tuşlar" adlı erişim kolaylığı işlevi. Bu işlev kullanıldığında Windows XP arayüzüne, Başlat menüsüne ve görev çubuğuna erişmek mümkün hale geliyor.
İşletim sistemlerinin bu bölümleri, normalde ATM'yi kullananlardan gizleniyor. Ancak bu bölümlere erişilmesi, ATM'ye kötü amaçlarla kullanılabilecek zararlıları yüklemeyi mümkün hale getiriyor. Dilerseniz ATM yazılımını kapatıp makineyi normal bir PC gibi kullanmanız bile mümkün.
Devlet tarafından işletilen Sberbank'ın ATM'lerini etkileyen sorun, iki hafta önce bankaya bildirildi ancak bankanın sorunu henüz onarmadığı söyleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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