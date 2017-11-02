Windows'a Klavyesiz Nasıl Oturum Açılır?
Windows'a klavyeyi kullanmadan, sadece fareyle giriş yapmak zorunda kalırsanız, ne yapmalısınız?
Klavye ve farenizin her zaman çalışmasına gayet alışığız. Ancak PC'nizi açtığınızda bu ikisinden biri çalışmazsa, bir anda ne yapacağınızı şaşırabilirsiniz. Peki klavyeniz çalışmıyorsa, fareyle nasıl oturum açabilirsiniz?
Windows, bu durumda yardımınıza yetişecek bir ekran klavyesiyle geliyor. Windows 7, 8 ve 10'da klavyesiz oturum açmak için şu adımları izlemeniz yeterli:
1. Windows oturum açma ekranında saate benzeyen "Erişim Kolaylığı" simgesine tıklayın. Bu simge Windows 7'de sol altta bulunuyor. Simge Windows 8.1'de de aynı yerde ancak önce kilit ekranına tıklamanız gerekiyor. Simge Windows 10'da kilit ekranına tıkladıktan sonra, sağ altta görünüyor.
2. Ekran Klavyesi seçeneğine tıklayın. Bunu yaptığınızda Ekran Okuyucusu, konuşmaya başlayabilir. Bu, görme engeli bulunan kullanıcıların menülerde dolaşmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.
3. Klavye kısa bir süre sonra ekranınızda belirecek. Parola kutucuğuna tıklayın ve ekrandaki tuşlara tıklayarak parolanızı yazın.
4. Enter'a tıklayarak Windows'a oturum açın.
Oturum açtıktan sonra klavyenizle ilgili sorunu araştırmaya başlayabilirsiniz. Sorunun tam tersini yaşıyorsanız ve oturum açma ekranında fareyi kullanamıyorsanız, Tab tuşuna basarak parola kutucuğunu seçin ve parolanızı her zaman olduğu gibi yazın.
Zeynel A. Öztürk
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