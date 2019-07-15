Windows'taki İnternet Oyunları Kapanıyor
Windows'un artık efsane olarak değerlendirilen önemli parçalarının sonunun geldiği, Microsoft'un açıklamasıyla anlaşıldı!
Microsoft, kendi internet oyunlarını kapatıyor. Dolayısıyla Hearts, Spades, Dama, Tavla ve Reversi ile vedalaşmaya hazırlanabilirsiniz.
Oyunlar 31 Temmuz'da Windows XP ve ME'den yok olacak ancak 22 Ocak'a kadar Windows 7'deki varlığını sürdürecek. Microsoft'un oyun takımı bu kararı verirken oldukça zorlandığını, ancak donanım ve yazılım ortaklarıyla birlikte yeni teknolojilere odaklanmanın zamanının geldiğini söylüyor.
Firma şu sıralar xCloud Xbox akış hizmetini geliştirmeye odaklanıyor. Ekimde açılacak olan bu hizmet, Xbox One kitaplığındaki oyunların 3.500'üyle, yani hepsiyle çalışacak ve oyunları tabletlerle telefonlardan oynamaya izin verecek.
Xbox'un şefi Phil Spencer, geçen ay E3'te Project xCloud'un Xbox'ları veri merkezlerine yerleştirdiğini ve kullanıcılara bunlara erişim imkanı sağladığını söylemişti. Spencer, bu sırada evinde Xbox One olan on milyonlarca kişinin olduğunu ve bir anda kendilerine şu soruyu sorduklarını söylemişti: "Kullanıcılar, kendi yerel Xbox'larını kendi xCloud'larını oluşturup, evin dışına akış yapmak için kullansalardı, ne olurdu?"
Spencer'ın fikri güzel olsa da, ülkemizdeki düşük karşıya yükleme hızları böyle bir hizmeti alırken duvara takılmamıza neden olabilir.
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