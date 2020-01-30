Witcher'ı Takip Ederek TV'ye Geçmesi Gereken 4 Oyun!

Netflix orijinal serisi The Witcher'ın dünya çapında büyük başarı ettiği bir sır değil. Milyonlarca izleyici tarafından takip edilen Oyun-TV uyarlaması, otoritelerden de yüksek notlar aldı. Öyle ki The Witcher'ın ikinci sezonunun çekimlerine şimdiden başlandı. Rivia'lı Geralt'ın geri döneceği artık kesin.
TV serisi; oyunlardan pek çok öge barındırsa da, öyküsel anlamda kitap serisini temel aldı. Başarılı Polonyalı yazar Andrzej Spakowski'nin defalarca kez New York Times Best Seller listesine giren Witcher kitapları inanılmaz senaryolara ve karakter derinliklerine sahip.
The Witcher'ın başarısı, diğer bazı oyunların da, Netflix tarafından beyaz cama taşınacağı söylentilerini doğuruyor. Peki ama hangi oyunlar, bunu gerçekten hak ediyor?İşte bizim seçimimizle, Netflix atmosferi ile en iyi biçimde örtüşecek 4 oyun...
Bloodborne
Netflix'in zaman zaman karanlıklaşan atmosferine ve +18 alışkanlığına en çok uyan oyunlardan biri BloodBorne... Dark Souls'un yapımcıları tarafından geliştirilen Bloodborne, oyun müdavimlerine aşırı zorluklar yaşattı. Çoğu oyunda son seviyede karşımıza çıkan canavarlar, daha ilk bölümde başımıza bela oldu. Bloodborne, cehennemsi ve karanlık bir alternatif Victoria dönemini yansıtıyor.
Mirror's Edge
2009 yılında piyasaya sürülen Mirror's Edge, distopik gelecek-aksiyon-gerilim ögelerini tek potada eritmeyi başardı. Gerek karakterlerin, gerekse oyun mimarisinin dokusu beyaz cama uyarlanmayı kolaylaştıracaktır.
Last of Us
Beyaz cama uyarlanabilecek en iyi oyunlardan biri... Muhteşem kurgusu, zombi kıyameti sonrası bolca gerilim ve korku dolu senaryosu; onu Netflix gibi bir platform için eşssiz kılıyor. Aslında Sony, oyunun filminin çekileceğini birkaç yıl önce açıklamıştı. Ne var ki yönetmenler ve yapımcılar arasında ciddi sorunlar yaşandı ve proje rafa kaldırıldı. Netflix için biçilmiş kaftan ve 2020 yılının ikinci yarısında serinin ikinci oyunu karşımıza çıkacak.
Metro 2033
Yine ve yeniden kıyamet sonrası bir senaryo ile karşı karşıyayız. Bu kez Rusya'da yaşanan bir felaket senaryosu mevcut. Yapım, bazı stüdyolar tarafından uzun metrajlı animasyon olarak denendi ancak istenen başarıları elde edemedi. Özellikle kesişen senaryolar açısından Netflix, Metro 2033'de çok izlenen bir proje elde edebilir.
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