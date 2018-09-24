WOW: Battle for Azeroth İncelemesi
Son dönemlerdeki barışçıl hava Battle for Azeroth ile bozuluyor. Horde tarafında mısın, Alliance tarafında mı?
World of Warcraft öyle bir oyun ki her yeni paketi çıktığında uzunca bir süre oynamadan, hakkını vermeden inceleme yazmamak gerekiyor. Hele ki bu oyunun fanatikleri gibi 15 yıla yakın bir süre kesintisiz oynamadıysanız profesyonellerinden küçük bir destek de almak gerekebiliyor. Oyunun ilk dönemlerindeki zorluk seviyesinin yüksekliği, level atlamak için bile aylarca uğraşmanın gerekmesi ve görevleri nasıl tamamlayacağını bilememe durumu, ne yalan söyleyeyim bizi oyundan soğutmuştu. Uzun yıllar boyunca her yeni paketin çıkışıyla birlikte yayınlanan videoları hayranlıkla seyredip bir türlü oyuna dönüş yapamamıştık.
WOW'a tüm bu süre boyunca gönül vermiş CHIP'in Görsel Yönetmeni Emre'ye de özel bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Artık oyunun eskisi kadar zor olmadığı konusunda bizi ikna etti. Haklıymış da. Eğer siz de bunca zamandır oyuna aynı nedenlerden uzak durduysanız ya da ara verdiyseniz başlamanın tam zamanı.
Üstelik artık öyle oyuna hayatınızı adamanız da gerekmiyor. Casual olarak arada girip görev yapıp, LFR (Looking For Raid) sisteminde raid tamamlayıp, belki bir iki dungeon bitirip oyundan çıkabilirsiniz. Kaybettiğiniz çok da bir şey olmuyor açıkçası. Evet belki Mythic raid yapanlara göre item seviyeniz biraz düşük oluyor ama bu, aldığınız keyfi etkileyecek kadar çok olmuyorl. Üstelik her hafta en az bir Mythic+ dungeon tamamlayarak raider item seviyesine ulaşmak bile mümkün.
Yeni Dungeonlar ve Raidler
Gelelim asıl konu olan yeni eklenti paketi Battle for Azeroth'a. BFA ile oyuna eklenen, toplamda 10 yeni dungeon bulunuyor. Bu dungeonlardan sekizine girmek için Level 120 bir karaktere sahip olmanız gerekiyor. Diğer ikisindeyse şöyle bir ayrım mevcut; King's Rest isimli dungeona girebilmek için Horde oyuncuların "Zandalar Forever!" isimli achievementı yapmaları, Alliance oyuncularınınsa "Alliance War Campaign" achievementında bulunan "Blood in the Water" bölümüne kadar tamamlaması gerekiyor.
Benzer bir durum Siege of Boralus için de geçerli. Bu defa da Alliance tarafında olan oyuncuların "The Pride of Kul Tiras" isimli achievementı yapmaları, Horde oyuncuların ise "Horde War Campaign" achievementında bulunan "At the Bottom of the Sea" bölümüne kadar tamamlaması gerekiyor. Yazarken karışık gibi görünse de oynadığınız zaman daha kolay anlaşılacağından eminim. Elbette yeni dungeonlar ilk oynamada her zaman olduğu gibi biraz karışık gelebiliyor. Özellikle de Waycrest Manor'da haritada gösteriyor olmasına rağmen hangi kapıdan girip, nereye varılacağını anlamak bir hayli güç. Nazmir bölgesinde yer alan yeni raid, Uldir'de sekiz farklı boss yer alıyor ve The Underrot dungeon havasında bir temaya sahip. Oyunun ilerleyen dönemlerinde yeni raidlerin geleceği kesin ancak şu anda isimleri henüz açıklanmış değil.
Savaş hiç bitmedi
Blizzard, bu eklenti paketinde World of Warcraft'ı biraz özüne yani Alliance ile Horde arasındaki savaşa döndürmeye çalışıyor. Daha ilk dakikadan itibaren de bu ayrım kendini belli ediyor. Her iki ırk da farklı bölgelerden oyuna giriş yapıyor. Horde, Zan'Dalar adasından, Alliance ise Kul Tiras adasından oyuna başlıyor. Her iki adada da üçer farklı bölge bulunuyor. Görev yaparken istediğimizi seçerek başlamak mümkün. Görevlerin bizi karşı tarafın adasına doğru yolculuğa çıkmamızı zorunlu kıldığını da belirteyim. Karşı tarafa geçmişken Horde oyuncularının bol miktarda Alliance, Alliance oyuncularının ise bol miktarda Horde ile karşılayacağını da söyleyebilirim. BFA'nın verdiği gaz ile olsa gerek birçok oyuncu rakip oyuncuyu gördüğü an saldırmaya başlıyor. Eğer PvP yapmayı sevmeyen biriyseniz bu esnada merkez şehrinize giderek War Mode'u kapatmanız yerinde olacaktır. Böylece karşı tarafın size saldırma korkusu olmadan oyunu rahatça oynayabilirsiniz. Ancak elbette bu modu kapatırken %10 daha fazla tecrübe puanı ile görevden alacağınız %10 ödül artışına ve PvP'ye özel yeteneklere veda ediyorsunuz.
BFA açıkça PvP odaklı bir eklenti paketi olmuş. Ara ara haritaya rastgele olarak havadan düşen War Supply isminde sandıklara ilk olarak hangi ırk ulaşır ve aktif etmeyi başarırsa, bir süre boyunca o tarafta yer alan tüm oyuncular içinde bulunan ödüle sahip olabiliyor. Eski eklenti paketlerinde yer alan Brawler's Guild ise bu pakette yerini Dueler's Guild isminde yeni bir sisteme bırakmış. Bu şekilde artık oyuncular sıraya girip birbirleriyle duello yapabiliyor ve karşılığında birtakım ödüller alabiliyorlar.
Legion, daha mı iyiydi sanki?
Neden mi böyle diyorum? Örneğin Legion'daki Legendary itemlar artık Battle for Azeroth'da yok. Bazı itemlar bazı sınıflar için o kadar önemli yetenekler kazandırıyordu ki Blizzard da bunun farkında olarak bu yeteneklerinin birkaçını talent sistemine dahil etmiş. Ancak bu haliyle Legendary düştüğünde artık eskisi kadar etki yaratmıyor. Maalesef artık günlük Cache'ler de oyundan kaldırılmış. Bir diğer üzücü şeyse Legion'da artifact silahımızdan kazandığımız yetenek ve büyülerden mahrum oluşumuz. Ancak ödül olarak verilen itemların seviyelerinin üzerimizdeki itemların seviyelerine göre artış gösteriyor olması World Quest'lere yapılan bir güzel hamle. Bunu da söylemek gerek.
Survival trendi, WoW'u da etkilemiş!
BFA'daki bir diğer yenilik de Island Expedition'lar. Alliance ve Horde, aynı adaya ayak bastıkları gibi Azerite toplamak için amansız bir yarışa giriyorlar. İlk önce istenilen limite ulaşan yarışı kazanıyor. Island Expeditionların dört farklı zorluk seviyesi var. Normal, Heroic, Mythic ve PvP. Adından da anlayacağınız üzere ilk üçü bilgisayara karşı olan bir rakip ile yarışırken dördüncü seçenek olan PvP modunda gerçek rakiplere karşı yarışıyoruz. Adayı galip bitirdikçe Azerite Power elde edebiliyoruz ve her hafta adadan belli bir oranda Azerite Power toplayabilirsek ekstra bir ödül daha bizi bekliyor.
Müttefikler sahnede
Yeni eklenti paketinde yeni müttefikler de aramıza katılıyor. Bu yeni ırklar; Alliance için Dark Iron Dwarves, Lightforged Draenei, Void Elves; Horde içinse Mag'har Orcs, Highmountain Tauren ve Nightborne olarak karşımıza çıkıyorlar. Aslında bu müttefiklere, eski ırkların makyajlanmış versiyonları demek daha doğru olacaktır. Tıpkı daha önce her ırkın kendine özel ırksal yetenekleri bulunduğu gibi, saymış olduğum her ırkın da ayrı ayrı ırksal özelliği mevcut.
Sonuç
Battle for Azeroth, ile yıllar sonra tekrar World of Warcraft oyununa dönüş yaptım. Oynanışın çok daha kolay ve anlaşılır olduğunu söyleyebilirim. İlerlemek için günlerce başından kalkmadan oynanması gereken bir oyundan arada bir oynasanız da yeteri kadar zevk alacağınız bir oyun haline dönüşmüş. MMORPG'lere benim kadar uzak duran birini bile tatmin ettiyse şimdiye kadar uzak duran herkesi denemeye davet ediyorum. Oyunun fanatikleri ise bir ihtimal Legion kadar beğenmeyebilirler.
PUAN 80
Yapım: Blizzard Entertainment
Dağıtım: Blizzard Entertainment
Tür: MMORPG
Platform: PC
Web: www.worldofwarcraft.com
Türkiye Dağıtımcısı: AralGame
Mahmut Karslıoğlu
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