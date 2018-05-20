Wozniak'tan "Kaybettik" Açıklaması!
Apple'ın ortak kurucusu ve efsane ismi Steve Wozniak, gizlilik ve yapay zeka korkusu hakkında ilginç açıklamalar yaptı!
Steve Wozniak'ın gelecek ile ilgili canını sıkan sorunlar var, ama herkesin endişe duyduğu fakat onun hiç sıkılmadığı bir sorun da var. Business Insider'a verdiği geniş çaplı bir röportajda, Apple ortak kurucusu gizlilik eksikliğinden duyduğu büyük endişeyi dile getirdi: "Güvenliğimizi uzun zaman önce kaybettik. Gizliliğimizi de kaybettik ve istismar edildik."
Woz'a göre, Cambridge Analytica skandalı gibi veri istismarı olaylarının ardından, teknoloji şirketlerinin siyasi seçimlerin siber saldırılardan koruması ve yanlış bilgilendirme kampanyalarını engellemesi için özel çaba sarf etmesi artık şart.
Gizlilik konusunda endişeli olan Woz'u, yapay zeka devrimi ise hiç korkutmuyor. "Bu tür şeyler hakkında düşünmek için henüz çok erken, diyerek konuyu açan Woz, yazılım ve donanımın bu noktaya henüz gelmediğini ve bu yüzden de endişe duymadığını söyledi. Ona göre yapay zeka konusunda, en azından yüz yıl daha güvendeyiz.
Ali Ruhi Öztürk
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