Xbox Game Pass Ultimate Kullanıma Açıldı
Microsoft, beklenen Xbox üyeliğini herkese açtığını E3'te duyurdu, merak edilen PC oyun üyeliğinin fiyatını açıkladı!
Microsoft, E3 2019'daki basın konferansı öncesinde Xbox Game Pass üyelik hizmetinde yapacağı geliştirmeleri açıkladı.
Firmanın verdiği bilgilere göre bir süredir Xbox Insider'lara sunulan Xbox Game Pass Ultimate, herkese açıldı. Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold üyeliklerini aylık 14,99 dolara bir araya getirecek. Microsoft Store'a şimdi kaydolanlar ise ilk ay için sadece bir dolar ödeyecekler.
Game Pass Ultimate'in herkese açılacak olması, Live üyelik hizmetine ek olarak hem konsol oyunu planını, hem de PC oyunları planını içermesi anlamına geliyor. Yani Ultimate üyeleri, Xbox One veya Windows 10'da oyun oynayabiliyorlar. Sadece Game Pass'a ulaşmak isteyen PC sahipleri ise Microsoft'a göre PC'de 100'den fazla oyun içeren Xbox Game Pass için ayda 5 dolar ödeyecekler. Oyun kütüphanesinde Forza Horizon 4, Sea of Thieves ve We Happy Few gibi oyunlar bulunurken Gears 5, Ori and the Will of the Wisps ve Halo: The Master Chief Collection gibi oyunların "yakında geleceği" belirtiliyor.
PC'deki Game Pass'in oyunları satın almak isteyenler için konsoldaki hizmete benzer indirimler sunacağını belirtelim.
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