Xbox İçin Daha İnteraktif Kontrolcüler Yolda
Microsoft'un sahip olduğu iki patent, Xbox üzerindeki oyun deneyimini farklı bir boyuta taşımayı vaat ediyor!
Ortaya çıkan bir patent, Xbox hayranları için heyecan verici bir gelişmenin müjdecisi olabilir. Microsoft'un geçtiğimiz Aralık ayında aldığı iki ayrı patent, Xbox One kontrolcüleri için geliştirmeler öngörüyor.
2017 yılının Haziran ayında belgelenen patentler (bu linkten ve bu linkten erişebilirsiniz) popüler oyun konsolunun kontrolcülerinin sağ ve sol tetik butonlarından alınan geri bildirimi geliştirmeyi amaçlayan çözümleri içeriyor. Bu küçük geliştirme, birçok farklı kategoride bulunan oyunlarda koşarken, silahla ateş ederken veya Xbox One menülerinde dolaşırken yaşadığınız deneyimlere olumlu katkıda bulunuyor.
Patentlerde kullanılan diyagramlarda göze çarpan tasarım, Xbox One Elite kontrolcüsünden çok standart Xbox One kontrolcüsünü andırıyor. Yine de iki ayrı kontrolcü serisinde yapılan her bir değişikliğin diğer serinin yeni modellerinde de bulunmasını beklemek yanlış olmayacaktır.
Xbox One kontolcüleri, oyun konsolu pazarında bulunabilecek en ergonomik tasarıma sahip kontrolcüler olarak öne çıkıyor. Bu, özellikle PlayStation ile yıllardır süren savaşında Xbox konsoluna gerçek oyun deneyimi açısından avantaj kazandırabilir. Oyun konsolları arasında süregelen savaş her ne kadar konsola özel yapımlar veya grafik-işlem gücü kategorilerinde yaşansa da gerçek oyun deneyimi çoğu zaman tüm farkı ortaya çıkaran sebep oluyor.
Bir sonraki nesil Xbox konsolunun birkaç yıldan önce gelmeyeceği düşünüldüğünde, oyuncuların önümüzdeki jenerasyonda söz konusu patentin sunduğundan çok daha fazla çeşitlilikle karşılaşmalarının da mümkün olduğunu belirtmek gerekiyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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