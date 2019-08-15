Xbox İçin "Tek Kişilik Oyun" Açıklaması Geldi!
Phil Spencer'ın Xbox'ın geleceği hakkında yaptığı açıklama, pek çok oyun tutkununu mutlu edecek!
- Levent Öztürk
Xbox lideri Phil Spencer, önümüzdeki yıllarda Xbox konsolları için tek kişilik oyuna odaklı oyunlar yayımlanmaya devam edeceklerini söyledi. Bu açıklama, Spencer'a daha fazla tek kişilik oyunun üretilmekte olup olmadığının sorulduğu Twitter üzerinde yapıldı ve cevap şu şekildeydi: "XGS'ye (Xbox Game Studios) eklenenler ile beraber güçlü SP (Single Player - Tek Oyunculu) odaklı oyunlar üretmiş pek çok ekibe sahibiz ve bunun devam etmesini istiyoruz."
Online çok oyunculu oyunların popülerliği hızla yükselmeye devam ederken, daha tekil bir oyun deneyimi tercih eden kişilerin bu duyuru ve doğrulama ile rahatladıklarını tahmin etmek güç değil.
Xbox, genel olarak çok oyunculu oyunların önderliğini yapmaktan çekinmiş bir marka değil ve hatta pek çok çok oyunculu oyununun, tek kişilik oyunlarına göre daha fazla bilindiği rahatlıkla söylenebilir. Ancak tek kişilik oyunlar için tüketici talebi halen devam ediyor ve ganimet kutuları ile mikro satın alımlar gibi yöntemlere karşı itirazların yükseldiği bu dönemde, Xbox genel olarak tüm oyuncularının isteklerini dinleyerek dengeli bir yaklaşım göstermeye çalışıyor.
Ayrıca Spencer'ın cevabının Xbox Games Studios'tan bahsetmiş olması da bir başka önemli ayrıntı olarak görülebilir. Stüdyonun bahsinin geçmiş olması, firmanın tek kişilik oyun seçeneklerini arttırmak için sadece üçüncü parti geliştiricilerle yetinmeyeceği anlamına geliyor.
Microsoft, geçtiğimiz yıllar içerisinde ciddi miktarda stüdyoyu satın aldı. Ninja Theory, Obsidian ve Double Fine'ın da aralarında bulunduğu bu stüdyoların büyük bir çoğunluğu da güçlü tek kişilik oyunlar ile ünlenmiş isimler. Bu satın alımlar, Xbox'ın platforma özel tek kişilik oyun seçeneklerini güçlendirmeyi hedeflediğine yönelik ciddi bir mesaj göndermekte.
Özellikle önümüzdeki neslin başlangıcı ve Project Scarlett'in 2020 yılındaki yayımı ile, bu durum daha da büyük önem kazanacak. Microsoft, yeni nesil ile beraber sunulan ilk oyunların dikkat çekici olmasını ve düzgün bir denge kurmasını; böylelikle mümkün olduğunca geniş bir kitleye hitap etmeyi isteyecektir.
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