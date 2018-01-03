Xbox One X Konsolu Laptopa Dönüştü!

Xbox One X, YouTube kullanıcıları tarafından laptop'a dönüştürüldü! İşte Xbook One X...

Xbook One X konsolu laptopa dönüştü!

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Xbox One X Konsolu Laptopa Dönüştü!

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