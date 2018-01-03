Xbox One X Konsolu Laptopa Dönüştü!
Xbox One X, YouTube kullanıcıları tarafından laptop'a dönüştürüldü! İşte Xbook One X...
Microsoft, Project Scorpio'yu neredeyse bir sene boyunca tanıtmasının ardından Xbox One X'i kasım ayında piyasaya çıkardı. Xbox One X, şu ana kadarki en iyi Xbox konsolu, ama cihazın daha ilginç bir versiyonu olduğunu söylersek ne düşünürdünüz? İşte karşınızda Xbook One X!
Eddie Zarick, geçenlerde YouTube kanalında en son eseri olan Xbook One X'i sergiledi. Xbook One X, basitçe, bir laptop haline getirilmiş bir Xbox One X. Zarick, önceki yapımlarında daha küçük 19-inç ekranlar kullanmıştı çünkü 720p'ye sınırlıydı, ama şimdi bu son projesi için 2.5 inç'lik 1080p bir monitöre karar vermiş görünüyor. Doğal olarak konsol, Xbox One kumandaları desteğini sürdürüyor ve buna ek olarak Xbox menüsünü kullanabileceğiniz fiziksel bir klavye de entegre edilmiş. Laptop haline getirilmiş olsa da konsol, hâlâ arkada bulunan I/O portlarını koruyor. Ama klavyeyi kullanmak isterseniz USB portlarının birini kaybediyorsunuz.
Xbook One X ilginizi çektiyse, Zarick'in web sitesinden bir tane satın alabilirsiniz, ama bu size biraz pahalıya patlayacak. Ürün, 2,495 dolara satılıyor ve ilk olarak sipariş verirken 1,000 dolarlık bir depozito gerekiyor. Paranın geri kalanı cihaz tamamlandıktan sonra ödenebiliyor. Bu cihazlar isteğe bağlı olarak yapıldığı için, bir modifiye konsolun yapımının tamamlanması iki-üç hafta kadar sürebiliyor. Bu yaratıcı tasarımla veya Zarick'in diğer yapımlarıyla ilgileniyorsanız, Zarick'in web sitesinde oyun konsolu modifikasyonları bölümüne bir göz atabilirsiniz.
H. Hüseyin Öztürk
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