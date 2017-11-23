Xbox One X, One S ve Xbox 360 Karşılaştırması

Halo 3, Assassin's Creed ve Fallout 3... Xbox One X, bu büyük oyunlarda, Xbox One S ve Xbox 360'dan fazla ne getiriyor? Kendiniz görün!

Xbox One X, One S ve Xbox 360 karşılaştırması

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
En İlginç Gizli Google Oyunları - CHIP
Instagram ve Snapchat'ten Doğan Başarı Hikayesi!
iPhone 9, iPhone Tarihine Bir İlki Getirecek!
Liderlerin %80'i Dijital Dönüşüm İçin Olumlu
Arena'nın Yeni Genel Müdürü Serkan Çelik Oldu

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir