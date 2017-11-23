Xbox One X, One S ve Xbox 360 Karşılaştırması
Halo 3, Assassin's Creed ve Fallout 3... Xbox One X, bu büyük oyunlarda, Xbox One S ve Xbox 360'dan fazla ne getiriyor? Kendiniz görün!
Microsoft'un "dünyanın en güçlü oyun konsolu" mottosuyla tanıttığı Xbox One X, oyuncular tarafından da bir hayli beğenildi. Ancak elbette buna PlayStation cephesinden de bir misilleme gelecektir. O zamana kadar ise PS4 ve One X rekabetini gözlemleyeceğiz. Her ne kadar özel oyun anlamında One X daha zayıf dursa da, Xbox 360 oyunlarının ilave edilmesiyle platform zenginleşmeye başladı. Bunlara son eklenen oyunlar ise Halo 3, Assassin's Creed, Fallout 3 ve The Elder Scrolls IV: Oblivion oldu.
Peki, her biri 4K desteği gösteren yeni oyunlar, Xbox One X platformunda nasıl bir performans gösteriyor? Bunun için karşılaştırma videoları gelmeye başladı. One X ve One S karşılaştırmasının yanı sıra, aynı zamanda Xbox 360'la kıyaslamalar da, eski konsol sahiplerine konsollarını yenilemeleri konusunda bir fikir veriyor.
Xbox One X, One S ve Xbox 360 oyun kıyaslamalarını hemen yukarıdaki videoda görebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın