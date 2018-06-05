Xbox One'a Alexa ve Google Asistan Desteği!
Xbox One'ın gelecek modellerinde bizleri önemli iki "konuk" karşılayabilir!
Xbox One'ınızı sesinizle kontrol etmek için Cortana'yı kullanabilseniz de (ki biz onu da kullanamıyoruz), Kinect'in ölümü ve Cortana'nın sınırlı yetenekleri, bunun en pratik seçenek olmadığını gösteriyor. Ancak bu durum çok yakında değişebilir, çünkü Windows Central'in yazdığına göre, Microsoft'un oyun konsolunda Alexa ve Google Asistan desteği olacağına dair kanıtlar var (ki muhtemelen biz henüz bunları da kullanamayacağız).
Her iki dijital asistan da mevcut olduğunda, kullanıcıların ses komutlarını vermek için Kinect'i veya bir kulaklığı kullanması gerekmeyecek, bunun yerine zaten sahip oldukları akıllı hoparlörleri kullanabilecekler.
Windows Central, gelecek Xbox One konsollarının, kullanıcıların istedikleri AI'yi etkinleştirebilecekleri yeni bir "Dijital Asistanlar" bölümüne sahip olacağını ve daha sonra söz konusu platform için becerileri yükleyeceğini bildiriyor.
Tam olarak hangi komutların kullanılabileceği bilinmiyor, ancak Microsoft'un medya kontrollerini kullanması çok kolay olacaktır. Dolayısıyla, Netflix'i başlatmak veya bir filmi izlerken sesi kısmak için kulaklık takmak gerekmeyecek.
Kanıtlar sağlam görünse de yine de planlarda değişiklik olabilir. Bu yüzden E3'te veya bu senenin ilerleyen vakitlerinde resmi bir açıklamayı beklememiz gerekecek.
H. Hüseyin Öztürk
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