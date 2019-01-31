Xbox One'lar için hızlı çözülen problem
Xbox Live'da yaşanan yaklaşık bir saatlik problem, tüm konsolları durdurdu!
- Levent Öztürk
Bazı büyük sorunlar, göz açıp kapayıncaya kadar geçebiliyorlar. Çarşamba günü Xbox One konsollarının yaşadığı gizemli problem de bunlardan biriydi. Konsollar düzgün bir şekilde açılmıyorlardı ancak problem, kalıcı bir siyah ekran görüntüsü vermekten ziyade, Xbox Live'a girememek şeklinde karşınıza çıkıyordu.
EST saatine göre Çarşamba sabahı oyuncular Xbox One'larını çok sefer denemelerine rağmen düzgün bir şekilde çalıştıramadıklarını bildirdiler ve çözüm için Xbox Support (Destek) ile iletişime geçtiler.
Xbox Support problemi EST zamanı ile yaklaşık olarak öğleden sonra 1 civarında bir tweet ile doğruladı ve Xbox Live Status Page (Durum Sayfası) üzerinde gerçek zamanlı bir şekilde takip edebileceklerini belirttiler. Ne yazık ki, durum sayfası da ulaşılamaz durumdaydı.
Yaklaşık olarak öğleden sonra 3:30 EST civarında sorunun çözüldüğü ve oyuncuların tekrar online olabildiklerini duyurdu ama sorunun kaynağının ne olduğunu tam olarak açıklamadı.
Hem Xbox Live hem de PlayStation Network'te bağlantı problemleri sıklıkla yaşanırken, bu problemin daha önemli olmasının sebebi ise bu sorunun oyuncuların hem online hem de offline olarak oyun oynamalarına engel olmasıydı.
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