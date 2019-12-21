Xbox Series X için Geri Uyumluluk Açıklaması!

Yeni nesil Xbox Series X modelinin geriye dönük uyumluluğa sahip olacağını zaten biliyorduk, ancak Microsoft bu özelliğin kullanıldığını resmi olarak da onayladı.
Xbox'ın başkanı Phil Spencer, GameSpot ile yaptığı röportajda kendisinin de Xbox Series X'in geriye dönük uyumluluğunu test ettiğini açıklayarak, bu şekilde birkaz eski oyunu oynadığından bahsetti. "Birkaç Xbox 360 ve Xbox One oyununu, 'kendi' Xbox Series X konsolumda oynadım," diyen Spencer, böylece kullanıcıların da geriye yönelik uyumluluktan emin olmasını sağlıyor.
Xbox Series X'in geriye yönelik kaç oyunu destekleyeceği ile ilgili bir bilgi vermeyen Spencer, ancak röportajda, "oyun kütüphanenizin sizinle birlikte gelmesini istiyoruz," diyerek Xbox fanlarına güzel bir mesajda da bulundu. Umarız Xbox Series X ile Microsoft, son dönemdeki tüm oyunlarla beraber yeni platforma geçiş yapar.
Xbox Series X'in "2020 tatil sezonunda" yani 2020'nin son ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor.
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