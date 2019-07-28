Xbox'un Arayüzü Değişiyor
Xbox'ın kullanıcı arayüzünde yapılacak değişiklikler, gün yüzüne çıkmaya başladı!
- Levent Öztürk
Xbox One ailesi oyun konsollarının kullanıcı ara yüzünün tek sabit özelliğinin çok sık bir şekilde değişikliğe uğraması olduğu söylenebilir. İlk olarak 2013 Kasım ayında bir Windows 8 sürümünü çalıştırarak sunulan New Xbox One Experience (Yeni Xbox One Deneyimi) iki yıldan kısa bir süre sonra 2015 Kasım ayında Windows 10 çalıştırır şekilde tekrar yayımlandı.
Şimdi Xbox One kullanıcı ara yüzü için yeni bir değişim daha yolda gözüküyor. Microsoft'un yaptığı duyuruda söylenene göre ilk olarak alışıldık sekme deneyiminden (sekmeler Twist olarak adlandırılıyor) vazgeçiliyor ve tuşlu sekmeler geliyor.
Yeni sürümde Xbox Game Pass, Mixer, Xbox Community ve Microsoft Store için tuşlar göreceksiniz.Microsoft, artık bu özelliklere "her zamankinden daha hızlı" erişebileceğinizi söylüyor. Tuşlara ilerlemenin ve tıklamanın, sekmeleri değiştirmek için kontrol kolunda bir tuşa basmaktan nasıl daha hızlı olacağı ise henüz belli değil. Umarız bu, tüm işlemin tek bir ekranı temel almasından dolayı, bir miktar performans gelişimi ile de sonuçlanacaktır.
Ayrıca Microsoft, bir kulaklık aracılığıyla Xbox'ınızda Cortana kullanma yeteneğini de sonlandırıyor. Firma, konsol-üzeri deneyimden bulut deneyimine doğru yönelmekte olduğunu söylüyor ve bunun anlamı da, direkt olarak Xbox'ınızla konuşamayacakken, bir Harman Kardon Invoke hoparlörü, bilgisayarınız veya iOS ve Android mobil uygulamaları gibi başka bir Cortana cihazından kontrol etmenizin mümkün olması oluyor.
Yeni Pano (Dashboard) deneyimi Insider'lar için sunulmaya başlamış durumda. Insiderların Preview Alpha kısmındaki %50'si build 18362.6049 sürümü olan bugünkü sürümü alacakken Skip Ahead Insiderlarının %50'si de build 18363.7046 sürümünü edinecekler. Cortana için değişiklikler bu hafta Skip Ahead sürümünde yer alacak ve bu sürüm güz mevsiminde genel olarak kullanılabilir olacak...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın