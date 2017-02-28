Xiaomi Mi 5c, Kendi İşlemcisiyle Geldi!

Çin merkezli üretici Xiaomi'nin yeni telefonu Xiaomi Mi 5c, kendini diğerlerinden ayıran bir niteliğe sahip!

Xiaomi Mi 5c, Kendi İşlemcisiyle Geldi!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

İşlemci kodları verilmezse 5 para etmez. Mate 8 kullanıcısı olarak şikayetçiyim Huawei krin işlemci kodlarını paylaşmadığı için kimse bize rom yapamıyor. Aynı tlf farklı ülke romu kurmak bile iskence. İnşallah xiamo aynı hataya düşmez.

Cpu Sd650 den düşük ancak Gpu da fark atmış. Alınır kullanılır ancak kullanici deneyimlerini görmek lazım. İlk parti olduğu için risk

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