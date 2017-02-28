Xiaomi Mi 5c, Kendi İşlemcisiyle Geldi!
Çin merkezli üretici Xiaomi'nin yeni telefonu Xiaomi Mi 5c, kendini diğerlerinden ayıran bir niteliğe sahip!
Xiaomi, en yeni telefonu Mi 5c'yi Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttı. Çinli firmanın yeni telefonu eskilerine benziyor gibi görünse de, aslında önemli bir farkı var: Mi 5c, Xiaomi tarafından üretilen bir işlemciyi, yani kendi işlemcisini kullanıyor.
Yeni Xiaomi Mi, yeni duyurulan 5C Surge S1 işlemciyle geliyor. Bu SoC (yonga üzerinde sistem), Qualcomm'un Snapdragon 625'i ile aynı seviyelerde ve orta seviye bir işlemciyi üzerinde barındırıyor. Dolayısıyla Xiaomi'nin yeni 5C Surge S1'iyle muhtemelen iyi bir performans ve iyi pil ömrü elde edebileceksiniz.
Xiaomi 5c'nin diğer özellikleri arasında 5,5 inç ekran, hoş görünümlü bir metal gövde, 3GB RAM, 64GB depolama birimi, 12 megapiksellik arka kamera, 2.860mAh pil var. Mart'ta Android 7.1 Nougat'a yükseltileceği açıklanan telefonun fiyatı 218 dolar (elbette bu yurtdışı fiyatı) olarak açıklandı.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 2 Yorum Giriş Yapın
İşlemci kodları verilmezse 5 para etmez. Mate 8 kullanıcısı olarak şikayetçiyim Huawei krin işlemci kodlarını paylaşmadığı için kimse bize rom yapamıyor. Aynı tlf farklı ülke romu kurmak bile iskence. İnşallah xiamo aynı hataya düşmez.
Cpu Sd650 den düşük ancak Gpu da fark atmış. Alınır kullanılır ancak kullanici deneyimlerini görmek lazım. İlk parti olduğu için risk