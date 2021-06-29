Xiaomi Mi Mix 4, 80W'lık Süper Hızlı Kablosuz Şarjla Sızdı!

Son dönemde akıllı telefon pazarında yüksek şarj hızları gördük. Xiaomi Mi Mix 4, ise bunu şu an gelinen en üst seviyeye çıkarmaya hazırlanıyor.
Xiaomi, bir önceki model Mi Mix 3 modelini 2018 yılında piyasaya sürmüştü. O dönem 18W hızlı şarj desteğiyle tanıtılan Mi Mix 3, kablosuz şarj hızı olarak ise 10W sunuyordu. Fakat halef modelde bu rakamların çok üzerinde çıkılacağını görebiliriz. Gelen iddialara göre Xiaomi Mi Mix 4, 120W kablolu şarj desteğine ve tam 80W kablosuz şarj gücüne sahip olacak.
Xiaomi, 80W kablosuz şarj teknolojisini geçtiğimiz ekim ayında tanıtmıştı. Ancak o dönemde henüz bu teknolojiye sahip bir telefonu piyasaya sürmeye hazır olmayan şirket, aradan geçen zaman içinde artık hazır gibi. Eğer bu iddia doğru çıkar ise, 80W kablosuz şarj hızıyla 4000 mAh kapasiteli bir telefonu 19 dakika içinde tam kapasite şarj etmenin önü açılmış olacak. Ve sızıntılar Xiaomi Mi Mix 4'ün bu yeteneğe sahip olacağı görüşünde birleşiyor.
Xiaomi Mi Mix 4 için bahsedilen diğer özellikler arasında 1080p ekran, üst düzey Snapdragon 888 işlemci ve 4500 mAh kapasitesinde batarya bulunuyor. Telefonda 120W kablolu, 80W kablosuz şarj hızı ise en önemli özellikler arasında yer alacak.
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