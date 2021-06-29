Xiaomi Mi Mix 4, 80W'lık Süper Hızlı Kablosuz Şarjla Sızdı!

Xiaomi Mi Mix 4'ün, ciddi derecede yüksek hızda kablosuz şarj desteğiyle beraber geleceği iddia ediliyor. Görünüşe göre 80W'a kadar.