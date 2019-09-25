Xiaomi'den Neredeyse Her Yeri Ekran Telefon: Mi MIX Alpha
Xiaomi'nin neredeyse her yeri ekran olan (arkası da dahil) sıra dışı telefonu Mi MIX Alpha, ortaya çıktı!
Xiaomi, Mi Mix serisiyle geleceğin kapılarını zorluyor. İlk Mix Mix modeli, neredeyse çerçevesiz olan tasarımıyla dikkat çekmişti. Bu tasarımı geliştirmek isteyen Çinli firma, şimdi ise Mi MIX Alpha'yı ortaya çıkardı. Yalnız Mi MIX Alpha'nın henüz hazır olmadığını, prototip aşamasında olduğunu söyleyelim.
Xiaomi, yeni telefonuyla geleceğe dair hayallerini ortaya koyuyor. Cihazın ekranı, telefonun arkasına kadar sarılıyor ve geriye yalnızca siyah bir şerit kalıyor. Ekran olmayan bu şerit üzerinde kameralar ve flaş bulunuyor. Geleneksel ölçümlere göre Mi MIX Alpha'nın ekran-gövde oranı yüzde 180,6 (Xiaomi'nin hesaplama yöntemi biraz hava atmaya yönelik).
Çinli üretici, ekranın teknik özelliklerinden bahsetmiyor ancak telefonun görünümü yeterince ilgi çekici. Cihazın diğer dikkat çeken özellikleri arasında dünyanın ilk 108MP kamera sensörü, 20MP geniş açılı, makro fotoğraf destekli sensör ve 2x optik zum destekli 12MP telefoto lens var.
Snapdragon 855+ yonga setine sahip cihaz, 5G desteği, 12GB RAM, 512GB UFS 3.0 depolama ve 4.050mAh pille geliyor. Ekranın olmadığı bölümlerde telefon, seramik ve titanyumdan oluşuyor.
Mi MIX Alpha, aralık ayında Çin'de satışa sunulacak ve fiyatı, yaklaşık 2813 dolar olacak. Telefonun Çin'in dışına çıkması şimdilik beklenmiyor.
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